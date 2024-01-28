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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hep beraber damla damla büyüyerek yolumuzu aça aça ilerlemeye devam edeceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya\'da konuştu Açıklaması
28.01.2024 - 01:12,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hep beraber damla damla büyüyerek yolumuzu aça aça ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı tanıtım programında, 1990'lı yılların eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlıkları üzerine 2001'deki ağır ekonomik krizden çıkış için siyasette aktif olmaya karar verdiğini belirterek görev aldığı hükümetler döneminde yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Cumhuriyet'in 100. yılına çok daha büyük başarılarla girme amacıyla 25 bin dolar milli gelir, 500 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini ancak 2023'e gelindiğinde milli gelirde de ihracatta da bu hedeflere ulaşılamadığını söyleyen Babacan, son dönemde uygulanan ekonomi politikalarını eleştirdi.

Babacan, emekli maaşlarını ve öğrencilerin aldığı burslarla ilgili de eleştirilerde bulunarak şöyle devam etti:

"Adalet için, hak için, sevdiklerimiz için, ailemiz için ve milletimiz için buradayız, bu salondayız. Hep beraber damla damla büyüyerek yolumuzu aça aça ilerlemeye devam edeceğiz. DEVA olduğu sürece gidilecek daha çok yol, görülecek daha çok güzel günler olacak inşallah. Hep beraber bunu başaracağız."

İki yıl önce "Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı" açıkladıklarını aktaran Babacan, bununla yetinmediklerini DEVA belediyeciliğinin etik kurallar bildirgesini hazırladıklarını kaydetti.

Babacan, adaylarının aday olmadan önce bu üç sayfalık bildirgeyi okuyup imzaladığını anlatarak "Taahhüt ediyorlar; 'Biz belediyeciliği kitabına uygun yapacağız.' diyorlar. Yani ahlaki kurallar bildirgesine sadık kalarak yola çıkıyorlar. Biz de genel merkez olarak seçimlerden sonra belediye başkanlarımızın kanunların yanı sıra bu ahlaki kurallara da uygun belediyeleri yönetmeleri için takipçileri olacağız." diye konuştu.

Partisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan'ı ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak tanıtan Babacan, daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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