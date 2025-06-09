DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Babacan paylaşımında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.