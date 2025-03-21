CHP'nin olağanüstü kurultay kararına DEVA Partili Ekmen'den dikkat çeken yorum

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin olağanüstü kurultay kararı almasıyla ilgili "Ülkenin ana muhalefet partisinin bu duruma düşürülmesinin demokrasi açısından doğru bir görüntü olmadığını ve siyasetin yargı ve devlet gücüyle dizaynının çok rahatsız edici olduğunu ifade etmek lazım" dedi.

Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin olağanüstü kurultay kararıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Sayın Özel'in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla olağanüstü kurultay kararı, bir süredir Ankara kulislerinde iktidara yakın çevrelerde ifade edilen CHP kurultayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP'ye kayyum atanması, bu kayyumun da CHP'yi kongreye götürme ihtimaline karşı alınmış bir tedbir olarak gözüküyor. Tabii demokrasimiz adına üzücü. CHP hakkında yürütülen soruşturmaların bir kayyum atama ihtimaline dönüşmüş olması, siyasi arenayı dizayn etme isteği ve buna karşı CHP'nin almış olduğu bir tedbir... Açıkçası ülkenin ana muhalefet partisinin bu duruma düşürülmesinin demokrasi açısından doğru bir görüntü olmadığını ve siyasetin yargı ve devlet gücüyle dizaynının çok rahatsız edici bir tavır olduğunu ifade etmek lazım."