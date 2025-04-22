DEVA Partisi'nden Üçüncü Yol Vurgusu - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden Üçüncü Yol Vurgusu

Hasan Karal, DEVA Partisi'nin Türkiye'nin kaderini iktidar ve muhalefete bırakmayacağını söyledi.

22.04.2025 12:20
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, "Bu ülke ne iktidarın ne de ana muhalefetin dar kalıplarına mahkum değil. DEVA Partisi olarak Türkiye'nin kaderini bu iki anlayışa teslim etmeyi reddediyoruz. Biz DEVA Partisi olarak, üçüncü yolu ortaya koymuş durumdayız" dedi.

DEVA Partili Hasan Karal, seçim bölgesi İstanbul'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkan ve yöneticileri ile gençlik çalışmaları üyelerinden oluşan partililerle buluşan Karal, DEVA Partisi olarak Türkiye'nin geleceğinde pasif figür değil, etkin aktör olmak zorunda olduklarının altını çizdi.

"Biz DEVA Partisi olarak, üçüncü yolu ortaya koymuş durumdayız"

Türkiye'nin hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Karal, mevcut siyasi tabloyu 'tıkanmışlık hali' olarak nitelendirdi. Demokrasiye olan inancın, hukukun üstünlüğüne duyulan güvenin ve siyasete duyulan saygının hızla aşındığını kaydeden Milletvekili Karal, şunları söyledi:

"Bizim bu süreçte duruşumuz net ve bellidir. Adaletin, özgürlüğün ve insani refahın zedelendiği bu ortamda, birilerinin geçmişin hatalarını rövanşist yaklaşımlarla yeniden üretmesi, ülkeye sadece zaman kaybettiriyor. AK Parti'yi doğuran adaletsizliklerin başka aktörler eliyle yeniden sahnelenmesine karşıyız. Zamanında güç kimin elindeyse o kafamıza vurdu, sonra birileri geldi, onlar kafamıza vuruyor. Yarın bu nöbet değiştiği zaman, yine eskilerin kafasına mı vurulacak? Biz hiç demokratikleşmeyecek miyiz? Demokrasinin tadını, lezzetini yaşamayacak mıyız? Bu ülke ne iktidarın ne de ana muhalefetin dar kalıplarına mahkum değil. DEVA Partisi olarak Türkiye'nin kaderini bu iki anlayışa teslim etmeyi reddediyoruz. Biz DEVA Partisi olarak, üçüncü yolu ortaya koymuş durumdayız. İnşallah başaracağız."

"İktidar yürüyüşümüz başkalarının gölgesinde değil, kendi ayaklarımızın üstünde şekillenecektir"

Karal ayrıca, siyasetin sağlıklı işleyebilmesi için dayanışma ile işbirliğinin ayrımına dikkat çekti. Her partinin kendi programı, lideri, ideolojisi, kadrosu olduğunu anımsatan Karal, "Biz hiçbir siyasi partinin ne yandaşı, ne arka bahçesi, ne ön bahçesi, ne kuyruğu, ne yedek parçasıyız. Bizim iktidar yürüyüşümüz başkalarının gölgesinde değil, kendi ayaklarımızın üstünde şekillenecektir" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden Üçüncü Yol Vurgusu - Son Dakika

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