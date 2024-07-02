Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci, yıl içinde tonlarca verim alıyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci, yıl içinde tonlarca verim alıyor

Ağrı'da devlet desteği alarak arıcılığa başlayan Sebiha Altın, yıllar içinde işletmesini büyüterek yıl içerisinde 2 ile 3 ton arasında bal elde ediyor. Kadın girişimci, ürettiği balları hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışa sunarak kadınlara örnek oluyor. Altın, arıcılığı sevdiğini ve kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını belirtiyor.

02.07.2024 22:16
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Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın girişimci, yıl içinde tonlarca verim alıyor

AĞRI - Ağrı'da devlet desteği alarak 2017 yılında arıcılığa başlayan Sebiha Altın, yıllar içerisinde büyüttüğü işletmesinde yıl içerisinde 2 ile 3 ton arasında bal elde ediyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Çakıroba Köyü'ne gelin olarak giden Sebiha Altın, abisinin eşinde gördüğü arıcılığa merak sarması üzerine, eğitimini aldığı çocuk gelişimini bir kenara bırakarak 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" ile arıcılık mesleğine adım attı. Devlet desteği ile ilk etapta 40 kovan alan Altın, yıllar içerisinde sağladığı başarı ile işletmesini büyüterek 200 kovana ulaştı. Eşinin de destekleriyle arıcılık alanında uzmanlaşan Sebiha Altın, kadınların her alanda çalışabileceğini kanıtlayarak yıl içerisinde elde ettiği başarılarla 2 ile 3 ton arası verim elde ediyor. Ürettiği ballarının satışını hem yurtiçi hemde yurtdışına yapan Sebiha Altın, kadınlara örnek oluyor.

"Kadın olarak zor görünebilir ama kadınların başaramayacağı bir şey yok "

Üniversitede Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Arıcılığa merak salarak meslek edinen Sebiha Altın, Geven Balı'nın da tescillenmesiyle işlerinin daha da yoğunlaştığını belirterek, "Ben bu mesleğe 2017 yılında, abimin eşinde gördükten sonra başladım. Arıcılığı sevdim. Doğayı sevdim. Bu yüzden arıcılık yapmaya karar verdim. 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" ile 40 kovan aldım. 40 kovan şu an 200 kovan oldu. Şu an iki yüz kovanla devam ediyorum. Zaten halihazırda Sofyan Deresi arı ürünlerimiz vardı. Onunla şu an devam ediyoruz. Devlet desteği güzel. Bundan sonra yine desteklerini bekliyoruz. Çünkü işletmemizi daha da büyütmek istiyoruz. Yılda 2 ile 3 ton arası bal üretiyoruz. Arıcılığı çok sevdim. O yüzden başladım. Yani bu bir kadın olarak belki zor görünebilir ama kadınların da yapabileceğine inanıyorum. Bu konuda devletimizin de kadınları teşvik etmesini istiyoruz. Kadınlar başarabilir, yapabilir. Burada ürettiğimiz bu balı kendi işletmemiz var, orada satıyoruz. Ayrıca dışarıdan sipariş de alıyoruz. Biz mayıs ayında arılarımızı hazırlıyoruz. Haziran ayında bekliyoruz. Ağustos ayında hasadımızı çıkarıyoruz. Ben Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldum. Ama arıcılığı daha çok sevdim. Arıları yetiştirmeye karar verdim. Bunu severek yapıyorum. Kadınların da bu işi yapabileceğine inanıyorum. Devletimizin desteğiyle kadınların bu alanda ilerlemesini istiyorum. Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok.

Buralarda hep geven bitkisi var. Ağrı'nın bitkisi o yüzden arılar en çok onlardan topluyor. Yapılan analizlerde yüzde 60 geven bitkisine rastlanıldı. Geven yoğun olduğu için Ağrı'nın balını tescilledik ve Coğrafi İşaret Belgesi aldık. Ondan sonra balımız daha çok rağbet gördü. Lezzet olarak çok güzel " dedi.

Kaynak: İHA

Ağrı, Tarım, Kadın, Güncel, Son Dakika

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