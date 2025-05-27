Devlet Devrim Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Devlet Devrim Hayatını Kaybetti

27.05.2025 11:03
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Türk sinemasının usta ismi Devlet Devrim, 81 yaşında vefat etti. Başımız sağ olsun.

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı olan usta oyuncu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, vakfın sosyal medya hesabında, "Türk sinemasının Siyah Boncuk'u, menekşe gözlü oyuncu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyuruldu.

Asıl adı Devlet Muhsin olan sanatçı, 1944'te Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi.

Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı "Çiçeksiz Bahçe" filmiyle sinemaya adım attı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, 1969'a kadar süren oyunculuk kariyerinde 80'e yakın yapımda rol aldı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Devrim, 1971'de evlendikten sonra oyunculuk ve sahne yaşamına son verdi ancak 1999'da Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Kurtlar Sofrası" adlı dizide Arap Zehra adlı şarkıcı kadını canlandırdı.

Sanatçı 1963'te "Çiçeksiz Bahçe", "Geçim Dünyası", "Silahların Öcü", "Beni Osman Öldürdü", 1964'te " İstanbul'un Kızları", "Muhteşem Serseri", "Kara Memed", "Mor Defter", "Vur Gözünün Üstüne", "Vatansız Haydut", "Günahsız Katiller", "Günah Kadınları", "Halk Çocuğu", "Kırk Küçük Anne", "On Korkusuz Adam", 1965'te "Haremde Dört Kadın", "Konyakçı", "Ölüm Saçan Dudaklar", "Yasak Sokaklar", "On Korkusuz Kadın", "Dokuz Canlı Adam", "Biz de Vatandaşız", "Konuşan Gözler", "Beni Kadınlara Sor", "Hacı Baba", "Ölüme Kadar", "Kasımpaşalı", "Yıldıztepe", "Sayılı Dakikalar", "Kırık Hayatlar", "Kasımpaşalı Recep", "Dağ Çiçeği", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Yalnız Adam (Kibar Haydut)" filmlerinde rol aldı.

Devrim, sinemadaki en verimli yılları olan 1966'da "Fatih'in Fedaisi", "Hazreti Ayşe", "Beynimdeki Şeytan", "Para Kadın Silah", "Çingene", "İçimdeki Alev", "Ben Bir Sokak Kadınıyım", "Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi", "Battal Gazi", "Çalıkuşu", "Kara Fatma", "Dört Kurşun", "Meyhanenin Gülü", "Kadın Avcıları", "Bombacı Emine", "Kan ve Kurşun", "Zaloğlu", "Bombacı Emine", "Korkusuz Adam", "Zehirli Hayat", 1967'de "Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Kilink Soy ve Öldür", "Yarın Çok Geç Olacak", "Bir Katil Sevdim", "Düşman Aşıklar", "Ağa Düşen Kadın", "Kızıl Tehlike", "Kilink Caniler Kralı", "Kanunsuz Toprak", "Acı Türkü", "Çıldırtan Arzu", "Sözde Kızlar", "Harun Reşid'ın Gözdesi", "Ajan 14 Yosmalar Arasında" filmlerinde oynadı.

Ayrıca 1968'de "Şafak Sökmesin", "Yedi Köyün Zeynebi", "Bağdat Yolu", 1969'da "Tatlı Sevgilim", "Rüzgar Hafiye", "Gel Desen Gelemem ki", "Fato/ ya İstiklal ya Ölüm", 1972'de "Gümüş Gerdanlık", 1973'te "Maskeli Canavar" filmleri ile 1999'da "Kurtlar Sofrası" adlı dizide izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA

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