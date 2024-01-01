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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajları iletti - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajları iletti

Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti. Çocuk evlerinde kalan çocuklar, mektuplarında vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yılını kutladı ve Irak'ta şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini iletti. Mektuplarda çocuklar, Mehmetçiklere olan saygılarını ve minnettarlıklarını ifade etti ve şehitlerin her zaman kalplerinde olduğunu belirtti.

Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajları iletti
01.01.2024 - 14:00,
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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yıllını kutladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı." ifadesini kullandı.

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik abilerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.

Şehitlere seslenen bir başka çocuk da "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." mesajına yer verdi.

Kaynak: AA
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Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajları iletti - Son Dakika


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