Devlet korumasındaki deniz çayırlarını söken operatöre dudak uçuklatan ceza - Son Dakika
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Devlet korumasındaki deniz çayırlarını söken operatöre dudak uçuklatan ceza

Balıkesir Erdek'te koruma altındaki deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza kesildi. Narlı Mahallesi'nde kıyı temizliği yaptırmak isteyen ev sahipleri, iş makinesi kiralayarak deniz çayırlarının yok edilmesine neden olmuştu. İnceleme sonucunda operatöre ağır bir ceza verilirken, ev sahipleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

05.07.2024 21:27
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Devlet korumasındaki deniz çayırlarını söken operatöre dudak uçuklatan ceza

Balıkesir Erdek'te deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza kesildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde koruma altındaki deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili inceleme tamamlandı. Deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza kesildi.

Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde 7 ev sahibi kıyı temizliği yaptırmak istemiş ve 16 bin lira karşılığında iş makinesi kiralayarak koruma altındaki deniz çayırlarının yok edilmesine neden olmuştu. Daha sonra Balıkesir Valiliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. Konu ile ilgili görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerinin ardından çalışmalarını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, iş makinesi operatörü T.E.'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları içeren 20. maddesinin "k" bendi uyarınca, deniz çayırlarını söktüğü gerekçesiyle 774 bin lira ceza kesildi. Deniz çayırlarının yok edilmesine sebep olan ev sahipleri hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İnceleme, Narlı, Erdek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet korumasındaki deniz çayırlarını söken operatöre dudak uçuklatan ceza - Son Dakika

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