Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Isparta'da başladı.

Gökkubbe Fuar alanında "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında", "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenen tanıtım günleri ilgi görüyor.

Tanıtım günlerinde bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA), kurum ve kuruluşlar bulunuyor.

Fuarda görevliler, gençlere kariyer planlamaları ve girişimcilik konuları hakkında bilgilendirme yapıyor.

Tanıtım günlerinde yer alan AA standı da katılımcılar tarafından ilgi görüyor. Ziyaretçiler, AA yayınlarını inceliyor ve AA'da kariyer hakkında bilgi alabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, gazetecilere, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri fuarlarının ilkinin 2021'de düzenlendiğini söyledi.

Tanıtım günleriyle gençlerin rahatlamaları ve eğlenmelerinin sağlandığını belirten Ersoy, "Birçok keyifli sosyal ve kültürel aktivitenin yanında, başarılı projelerin de tanıtıldığı bu fuarlarda, gençlerimiz geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgilendiriliyor." diye konuştu.