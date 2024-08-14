Devrek Belediye Başkanı AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Ulupınar, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, 23. yılını kutladığını hatırlattı.

AK Parti'nin, umudun ve başarının adı olduğunu vurgulayan Ulupınar, "14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde 23. yaşında da aynı aşk, heyecan, inanç ve kararlılıklarıyla huzur ve güvenin adresi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulupınar, AK Parti'nin hayata geçirdiği yatırımlar ve yeniliklerle Türkiye'de hizmet destanları yazmayı başardığına işaret ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine aynı inanç, ruh ve kararlılıkla taşıyarak, milletimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye şiarıyla yürümeye devam ediyor. Milletle gönül bağı kurarak, onların teveccühüne mazhar olan Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, nice yıllara hep birlikte ulaşmayı yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Türkiye, AK Parti ile dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmaya devam edecektir."

Şehit Ömer Halisdemir Köprüsü asfaltlanıyor

Şehit Ömer Halisdemir Köprüsü'nde ve köprüye bağlanan yollarda asfaltlama çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması ve Devrek'in daha erişilebilir hale getirilmesi adına önemli projelere hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Şehit Ömer Halisdemir Köprüsü ve bağlantı yollarının yapım çalışmalarını hızlandırarak, bölgedeki hareketliliği artırmayı hedefliyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerimizin ve bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak bu proje tamamlandığında, büyük bir rahatlama sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.