Devrek'te Çifte Cinayet: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Devrek'te Çifte Cinayet: 6 Gözaltı

Devrek\'te Çifte Cinayet: 6 Gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanda iki kişi alkol alırken av tüfeğiyle vuruldu. 6 şüpheli gözaltında.

11.10.2024 20:59
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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda alkol alırken av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46) cinayetine ilişkin Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

Olay, dün Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk belirlemelere göre, dayı ve yeğeninin göğüslerinden av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Civar köylerdeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olabilecek kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yüksel Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edilirken tanıkların da ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği belirtildi.

Çifte cinayetle ilgili jandarmanın çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devrek'te Çifte Cinayet: 6 Gözaltı - Son Dakika

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