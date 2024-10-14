Devrek'te Çifte Cinayet: Sır Perdesi Aralandı - Son Dakika
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Devrek'te Çifte Cinayet: Sır Perdesi Aralandı

Devrek\'te Çifte Cinayet: Sır Perdesi Aralandı

Silahlı saldırıda ölen dayı ve yeğenin cinayetinde fail tutuklandı. Olay tabanca anlaşmazlığı sonrası gerçekleşti.

14.10.2024 00:12
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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci'nin (46), cinayetinde sır perdesi aralandı. Gözaltına alınan Özgür Yolcu (28) ifadesinde tabanca satışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu önce Kürekçi'yi ardından da silahını almaya çalışan Çorukcu'yu tüfekle vurduğunu itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alanan Kürekci de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopside dayı yeğenin av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

ÖZEL EKİP BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Çifte cinayetle ilgili jandarma ve polislerden oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekibin yaptığı araştırmada bin saatlik kamera görüntüsü izlendi. Köyde 7 ev, 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 10 av tüfeği ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH SATIŞINDAN KAYNAKLANAN TARTIŞMADA 2 KÖYLÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Özgür Yolcu, cinayeti itiraf etti. Yolcu'nun ifadesinde, "Daha önce tabanca alışverişi yapmıştık. Tabancayı geri almak istedim, parada anlaşamadık. Olay günü de tartıştık, bana küfür etti. Önce Yüksel'e ateş ettim, Hayrettin silaha davranınca korkup ona da ateş ettim. Yüksel'in silahını ve mermileri de alıp kaçtım. Belen Mahallesi'nde gömdüm. Evime gelince kıyafetlerimi ve boş kartuşları sobada yaktım." dedi. İtirafın ardından içlerinde Yüksel Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu olan 7 kişi serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından Yolcu, tartışmaya neden olan tabancayı gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Yapılan kazı çalışmasında tabanca ele geçirilirken, şüpheli olayda kullandığı ve aramalarda ele geçirilen çift kırma av tüfeğini de teşhis etti. İşlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Öte yandan adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Çorukçu ve Kürekçi için Devrek ilçesi Bılık köyünde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenaze sırasında jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Dayı-yeğen cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devrek'te Çifte Cinayet: Sır Perdesi Aralandı - Son Dakika

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