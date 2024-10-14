Devrek\'te Cinayet Sırrı Çözülmüştü

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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci'nin (46), cinayetinde sır perdesi aralandı. Köylüleri Özgür Yolcu'nun (28) Kürekci'ye sattığı tabancayı geri almak isteyip parada anlaşamayınca yaşanan tartışmada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarmada cinayeti itiraf eden Yolcu, "Olay günü de tartıştık, bana küfür etti. Önce Yüksel'e ateş ettim, Hayrettin silaha davranınca korkup ona da ateş ettim. " derken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopside dayı yeğenin av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Çorukçu ve Kürekçi için Devrek ilçesi Bılık köyünde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.

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ANDARMA VE POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Soruşturma kapsamında içlerinde jandarma ve polisin görevlendirdiği özel ekibin yaptığı araştırmalarda 1000 saatlik kamera görüntüleri izlenirken 7 ev, 2 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Köyden ele geçirilen 10 av tüfeğine el konuldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Özgür Yolcu, "Daha önce tabanca alışverişi yapmıştık. Tabancayı geri almak istedim, parada anlaşamadık. Olay günü de tartıştık, bana küfür etti. Önce Yüksel'e ateş ettim, Hayrettin silaha davranınca korkup ona da ateş ettim. Yüksel'in silahını ve mermileri de alıp kaçtım. Belen Mahallesi'nde gömdüm. Evime gelince kıyafetlerimi ve boş kartuşları sobada yaktım." dedi.

TUTUKLANDI

Jandarma Dedektifleri'ne (JASAT) yer gösterme yapan şüpheli Yolcu, gömdüğü tabancayı teslim ederken cinayette kullandığı çift kırma av tüfeğini de teşhis etti. İtirafın ardından içlerinde Yüksel Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu olan 7 kişi serbest bırakıldı. Bu akşam saatlerinde Devrek Adliyesi'ne getirilen Özgür Yolcu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/DEVREK, (Zonguldak),