Devrim Şehidi Kubilay, Sergi ve Panelle Anılacak - Son Dakika
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Devrim Şehidi Kubilay, Sergi ve Panelle Anılacak

Devrim Şehidi Kubilay, Sergi ve Panelle Anılacak

Cumhuriyet karşıtları tarafından 1930 yılında Menemen’de katledilen devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, 94’üncü ölüm yıl dönümü olan 23 Aralık’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek sergi ve panel ile anılacak.

20.12.2024 10:07  Güncelleme: 10:46
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(İZMİR)- Cumhuriyet karşıtları tarafından 1930 yılında Menemen'de katledilen devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, 94'üncü ölüm yıl dönümü olan 23 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek sergi ve panel ile anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devrim şehidi Asteğmen Kubilay, Menemen'de cumhuriyet karşıtları tarafından katledilişinin 94. yılında anılıyor. Bu kapsamda 23 Aralık günü saat 19.00'da AASSM'nin alt katında bulunan galeride "Kubilay Anıtı Sergisi" açılacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise AASSM Büyük Salon'da "Şehit Kubilay'ın Işığında Laiklik İlkesi" konulu bir panel gerçekleştirilecek.

Kubilay Anıtı'nın öyküsü

Cumhuriyet Gazetesi'nin yapılmasına öncülük ettiği Kubilay Anıtı Sergisi, gazetenin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hazırlanarak başta Kubilay ve arkadaşları olmak üzere tüm cumhuriyet devrimi şehitlerinin anısına düzenlendi. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine cumhuriyet ilkelerini ve düşüncesini savunmak üzere Yunus Nadi tarafından 7 Mayıs 1924'te yayımlanmaya başladı. Cumhuriyet devrimi şehidi Kubilay öğretmenin 1930'da gerici ayaklanmada öldürülmesi üzerine Nadir Nadi, babası Yunus Nadi'ye bir mektup yazarak Menemen'de görkemli bir anıt dikilmesini önerdi. Yunus Nadi, bunun üzerine girişimlerde bulunarak Cumhuriyet Gazetesi'nin öncülüğünde halkın da katıldığı bir kampanya ile anıt fikrini hayata geçirdi. Sergide yer alan bilgi, belge ve fotoğraflar, şehit Kubilay ve arkadaşları ile anıtın ayrıntılı öyküsünü içeriyor.

Sergi açılışı ve panel

Işık Kansu'nun hazırladığı, küratörlüğünü Güven Baykan'ın yaptığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kubilay Anıtı Sergisi'ne, Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi, gazeteci, araştırmacı yazar ve Menemen Belediyesi Kent Arşivi Müzesi Koordinatörü Oktay Özengin ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Gürel katkıda bulundu. 23 Aralık günü saat 19.00'da açılacak sergi 31 Ocak 2025 tarihine kadar gezilebilecek. Ziyaret saatleri ise hafta içi ve cumartesi günleri 09.30-17.30, pazar günleri ise 12.00-17.00 olarak belirlendi. Sergi açılışının ardından yapılacak panel ise 23 Aralık günü saat 20.00'de başlayacak. Şehit Kubilay'ın Işığında Laiklik İlkesi adını taşıyan panelde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri konuşma yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Devrim Şehidi Kubilay, Sergi ve Panelle Anılacak - Son Dakika

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