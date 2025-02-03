Deyrizor’da Silah Operasyonu

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Suriye'deki Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı güçler, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde çok sayıda silah ele geçirdi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Deyrizor'un el-Cura ve Tıb el-Cura mahallelerinde devrik Baas rejimi güçleri ile uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.