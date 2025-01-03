Deyrizor Hapishanesi'nde İşkence İzleri

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ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi.

Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, burada karanlık bir dünyaya yıllarca mahkum edildi.

AA muhabirleri, insanlık onurunun hiçe sayıldığı merkezlerden biri sayılan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'ne girerek, içerideki insanlık dışı şartların hakim olduğu dünyayı görüntüledi.

Bir zamanlar rejimin İçişleri Bakanlığına bağlı en büyük merkezlerinden biri olan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin dış duvarında "Yıkım, karanlık ve ölüm" ile başlayan bir yazı, bu merkezin ruhunu ele veriyor.

Her köşesinde Baas rejiminin simgelerine rastlanan hapishanenin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü.

Avlusunda çürümüş polis araçlarının bulunduğu hapishanede yanmış ranzalar, is kaplı duvarlar, çöplüğe dönüşmüş hücre ve koğuşlar dikkati çekiyor.

Akıbetleri bilinmeyen çok sayıda kişinin, hücre ve koğuşların duvarlarına isimlerini kazıdığı da görüntülere yansıdı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından, Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde tutulanlar serbest kaldı.

"Rejimin tüm unsurları hesap vermeli"

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde 88 gün tutulan Basil Kuveyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin çökmesiyle salıverildiğini söyledi.

Kuveyhi, çok kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek, "Son güne kadar iç güvenlik güçleri baskın yaparak bizleri darbetti, göz yaşartıcı gaz kullandı. Bize dile alınmayacak sözler sarf ettiler. Ayağından sakat insanları dahi koridorlarda sürüklediler. Yaşlılara dahi hürmet etmediler. Bizi 5 saat boyunca secde eder şekilde tuttular. Saatlerce tuvaletlere gidişimizi yasakladılar. İnsanlara ateş açarak yaraladılar." dedi.

Baas rejimin "çok zalim ve despot bir rejim" olduğunu anlatan Kuveyhi, "Rejimin tüm unsurları hesap vermeli. Sadece üst isimler değil, insanlara kötü muamele yapan herkesten hesap sorulmalı. İsyan çıkardığımız bir gün bu avluda bir gencimiz keskin nişancı atışıyla kafasından vurularak öldü. Bizi darbettiler, göz yaşartıcı gazla müdahale ettiler. Yaşlılar gazdan etkilendi ancak onlara kimse yardım etmedi. Bize öyle bir saldırdılar ki yemin ederim İsrail bile bunlardan daha merhametlidir." diye konuştu.