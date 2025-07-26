Dezenformasyon Açıklandı: Türkiye Buğdayda Kendine Yeterli - Son Dakika
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Dezenformasyon Açıklandı: Türkiye Buğdayda Kendine Yeterli

26.07.2025 18:26
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Cumhurbaşkanlığı DMM, Türkiye'nin buğday ithalat bağımlılığı iddialarını yalanladı ve gerçeği açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği, rekoltenin 18 milyon ton olduğu ve 7-10 milyon ton ithalat yapılacağı" yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

İddianın, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve dış ticaret yapısını çarpıttığı ve gereksiz endişe yaratmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin 2005'ten beri dünya buğday unu ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu gerçeğini kasten göz ardı etmektedir. Öncelikle Türkiye, buğday üretiminde kendine yeterli bir ülke konumundadır. Rekolte, tabi olarak her yıl iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, yıllık üretim ortalama 20–21 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır. 2025 yılında hububat üretim bölgelerinde yaşanan kuraklığa rağmen buğday rekoltesinde ilk tahmin 19,6 milyon ton olarak açıklanmıştır. Buna ilaveten, TMO stoklarımız da regülasyona katkı sağlamaktadır. İç tüketimimizin 19-20 milyon ton civarında olduğu dikkate alındığında iddia edilenin aksine ülkemizin bir arz açığı bulunmamaktadır."

Öte yandan buğday ithalatının önemli bir kısmının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin ihracatı amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "İthal buğday, işlenmekte mamul ürünler ihraç edilerek döviz girdisi sağlanmaktadır. Öne sürülen verilerle Cumhuriyet'in ilk yıllarına yapılan karşılaştırmalar ise yanıltıcıdır. 1938-1942 döneminde buğdayda dekar başına verim 93 kilogramken, günümüzde bu verim 300 kilogram seviyesine ulaşmıştır. Kamuoyunun resmi veriler ve kurum açıklamalarına itibar etmesi önem arz etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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