Dezenformasyonla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Paneli Düzenlendi

Dezenformasyonla Mücadele Paneli Düzenlendi

OMÜ'de düzenlenen panelde, iletişimde kurumsallık ve dezenformasyonla mücadele ele alındı.

28.11.2024 18:49
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından "İletişimde Kurumsallık" paneli düzenlendi.

OMÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda, öğrencilerin mesleki deneyim kazanması ve farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen panele, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ve TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere katıldı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılardan Demir, özellikle polis-adliye haberciliğinde dezenformasyon riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

AA'nın 104 yıllık birikimiyle dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olduğunu belirten Demir, "Dezenformasyon, özellikle toplumu etkileyebilecek konularda karşımıza çıkıyor. Gazetecilerin, güvenilir kaynaklardan bilgi alması, çapraz teyit yapması çok önemli. Toplum bizim aktardığımız bilgilere göre hareket ediyor. Bu yüzden gazeteciler olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Ayrancı ise doğru bilginin yayılmasında ortak hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Dezenformasyonla mücadelede bireysel değil toplumsal çaba gerektiğine işaret eden Ayrancı, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef yalan, doğru bilgiden daha hızlı yayılıyor. Doğru bilgiye ulaşmada ve bunu aktarmada birlikte hareket etmeliyiz. İlk okuduğumuz haber doğru gibi görünse de doğruluğunu teyit etmeden paylaşmamalıyız. Emin olmadan bilgi paylaşımı yapmak, dezenformasyona katkıda bulunabilir."

Dikdere de katılımcılara uydu teknolojisinin iletişimdeki rolünü anlatarak, "Burada üretilen haber ve içerikler, TÜRKSAT'ın altyapısı sayesinde Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar ulaşabiliyor. 8K ve 16K gibi üst düzey teknolojilerle kaliteli yayınlar gerçekleştiriyoruz. İletişim dünyası sizden gelecek kaliteli içerikleri bekliyor. Ancak dezenformasyonun önlenmesi her zamankinden daha önemli. Sizin hazırlayacağınız güvenilir haberler, tüm dünyaya doğru bilgiyi aktaracak." diye konuştu.

Panelde, iletişimde kurumsallığın önemi ve dezenformasyonla mücadelede alınması gereken önlemler de konuşuldu.

Panelin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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