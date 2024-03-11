DHL Express CEO'su John Pearson, Xinhua ile söyleşi yaptı

Tekirdağ'da öğrencilerden kağıt israfını azaltan proje

Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada öne çıkan projeyle, kağıt israfını en aza indirerek daha sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı hedefliyor. Proje, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanıyor ve İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü ödülünü kazanmıştır. Mobil uygulama sayesinde pansiyonda yılda 6 bin kağıt israfı neredeyse sıfıra indirilmektedir.