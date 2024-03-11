DHL Express CEO'su John Pearson, Xinhua ile söyleşi yaptı

BONN, 11 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın Bonn kentindeki DHL genel merkezinde Xinhua ile söyleşi yapan DHL Express küresel CEO'su John Pearson, 6 Mart 2024. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
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Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen akademik kurul toplantıları tamamlandı. Toplantılarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası başarıların sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması için stratejiler ele alındı. Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı ve 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde kalite güvencesi sistemi iyileştirildi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin bilim iklimini güçlendirdiklerini ve başarılarını paydaşlarıyla birlikte elde ettiklerini belirtti.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı. Üçkaya, Hamurkesen, Mollakamer, Güllüce, Abbasgöl köyleri beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı. Kars'ın Selim ilçesinde de kar etkili oldu. Kırsal köylerin beyaza büründüğü ilçede, kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel manzaralar oluştu. Karla kaplanan ilçedeki menderesler ve çevresi dronla görüntülendi.
Kayseri'de kadınlar tarafından yaptırılan şifahane, medrese, hamam ve cami gibi vakıf eserleri yüzyıllardır insanlığa hizmet veriyor. Gevher Nesibe ve Hunad Hatun tarafından yaptırılan eserler, kentin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Hunat Hatun Medresesi hediyelik eşya üretimi yapıyor. Kayseri'deki vakıf eserleri, kültür ve sanatın merkezi haline gelmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.
Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada öne çıkan projeyle, kağıt israfını en aza indirerek daha sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı hedefliyor. Proje, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanıyor ve İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü ödülünü kazanmıştır. Mobil uygulama sayesinde pansiyonda yılda 6 bin kağıt israfı neredeyse sıfıra indirilmektedir.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kararını açıkladı. Büyükbaba H. Yağal'a 45 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklar beraat etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi. SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrencilere iş yeri uygulaması ve staj imkanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca çeşitli firmaların mobilya üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bir grup Yomralı kadın ile bir araya gelerek 5 yılda yapılan önemli işleri anlattı.
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