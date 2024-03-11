DHL Express CEO'su John Pearson, Xinhua ile söyleşi yaptı - Son Dakika
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DHL Express CEO'su John Pearson, Xinhua ile söyleşi yaptı

Almanya'nın Bonn kentinde bulunan DHL genel merkezinde, DHL Express küresel CEO'su John Pearson, Xinhua ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Pearson 6 Mart 2024 tarihinde çekilen bir fotoğraf eşliğinde konuştu.

11.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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BONN, 11 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın Bonn kentindeki DHL genel merkezinde Xinhua ile söyleşi yapan DHL Express küresel CEO'su John Pearson, 6 Mart 2024. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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