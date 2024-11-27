Dicle Elektrik'ten Yerli CBS Projesi

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Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteği ve Başarsoft işbirliğiyle "Elektrik Dağıtım Şebekelerine Yönelik Yerli Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"ni hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle daha önce yabancı kaynaklı ve lisans bağımlılığı bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları yerine, yerli ve milli yazılım çözümleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni altyapının kaynak planlama, işgücü yönetim sistemi, müşteri bilgi sistemi, çağrı merkezi, SCADA-DMS ve kesinti yönetimi gibi kritik sistemlerle entegre bir şekilde çalışarak operasyonel verimliliği artırması hedefleniyor.

"Enerji altyapımız daha güvenli hale gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyan projenin, maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra yabancı yazılımlara olan bağımlılığı da sona erdireceğini belirtti.

Bu tür sistemlerin yüzde 70-80'inin yurt dışına bağımlı olduğuna dikkati çeken Arvas, "Bu da milli güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Şu ana kadar coğrafi bilgi sistemi konusunda yurt dışı kaynaklı yazılımlara ödenen tutarlar, devasa operasyonlar yürüten enerji dağıtım şirketleri için bile oldukça yüksek seviyelerde. Yerli projemizle bu tutarlar ülkemizde kalarak milli ekonomimize katkı sağlayacak. Örneğin, afet, çatışma ve benzeri kriz anlarında yurt dışı kaynaklı yazılımlarda erişim zorlukları veya kısıtlamalar oluşabiliyor. Ancak yerli sistem ile bu tür riskler tamamen ortadan kalkacak ve enerji altyapımız daha güvenli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Sistemin dış sistemlerle entegre edilebilir bir yapıda olduğunu vurgulayan Arvas, lisans kısıtlaması olmadan tüm saha ekiplerinin işlerini, web ve mobil uygulamalar üzerinden daha dinamik ve optimize bir şekilde yürütebileceğini, yapay zeka desteğiyle hem kalitenin artmasının hem de iş sürelerinin kısalmasının hedeflendiğini bildirdi.

Arvas, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, entegrasyon servisleri aracılığıyla veri paylaşımı ve varlık kodlarının tekilleştirilerek tüm sistemler arasında kesintisiz bir iletişim sağlanması hedefleniyor. Yazılımın web tabanlı ve açık kaynak olarak tasarlanması, diğer CBS çözümlerinden ayrılan temel özelliklerimizden biri olacak. Böylece, uzun vadeli bakım ve güncelleme süreçlerinde sektöre büyük esneklik sunacak. Ayrıca yerli ve milli CBS yazılımını kullanan bir elektrik dağıtım şirketi olarak bu projeyle birlikte yurt dışına döviz çıkışını engellerken operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde arttıracağız."

"Veri modeli, tüm ilgili taraflarca kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlanacak"

Başarsoft Genel Müdürü Dr. Tuncay Küçükpehlivan da projenin enerji sektörüne geniş kapsamlı, birleştirici ve sürdürülebilir bir yerli çözüm sunacağını anlattı.

Projeyle ülkeye özgü problemlere hızla yanıt vermeyi, mevzuata anında uyum sağlamayı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini bildiren Küçükpehlivan, şöyle devam etti:

"Projemizin önemli bileşenlerinden biri, şebeke verilerinin Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarına ve EPDK'nın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak modellenmesi. Ayrıca, UAVT ve MAKS uyumluluğuna göre adres veri modeli yeniden yapılandırılacak ve bu veri modeli, tüm ilgili taraflarca kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlanacak. Geliştirdiğimiz yazılım, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren önemli bir adımdır. Bu çözüm, operasyonel maliyetleri optimize ederken yerli yazılım ekosisteminin genişlemesini ve rekabet avantajının artırılmasını sağlayacak. Yerli ve milli yazılımımızın pazar payı kazanması ve tüm enerji dağıtım şirketleri tarafından benimsenmesi ticarileşme planlarımızın temelini oluşturuyor. Türkiye dijital harita altyapısının oluşturulması ve dijital dönüşüm konusundaki deneyimlerimizle, yerli yazılımları kullanmak isteyen dağıtım şirketlerinin veri aktarımı hızlıca gerçekleştirilecek."