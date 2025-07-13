Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi: Genç kayboldu

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde baba T.A, oğulları Ö.A, Ü.A. ve bir yakınıyla Dicle Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A ile yakınları olan kişi suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden baba T.A, oğlu Ö.A. ile suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ile yakını sudan çıkarıldı, Ö.A ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaybolan Ö.A'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Baba T.A. ile gencin yakınlarının bekleyişi sürüyor.