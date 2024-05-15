Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde Çocuklara Doğa Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde Çocuklara Doğa Eğitimi Veriliyor

Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi\'nde Çocuklara Doğa Eğitimi Veriliyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Zooloji Müzesi, farklı türlerde hayvanların sergilendiği bir eğitim merkezi olarak hizmet veriyor. Müzede, soyu tükenmekte olan ve bölgeye özgü endemik türlerin yanı sıra diğer hayvanlar da tanıtılıyor. Müze, Fen Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışma sayesinde gelecek nesillere doğa sevgisi ve koruma bilinci aşılamayı hedefliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrenci müzeyi ziyaret etti ve çocuklar doğa ve canlıların korunması konusunda bilinçlendiriliyor.

15.05.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi bünyesinde yer alan farklı türlerde hayvanların sergilendiği Zooloji Müzesi'ni ziyaret eden çocuklara doğa sevgisi ve bilinci eğitimi veriliyor.

DÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalınca 2017'de açılan müzede, aralarında soyu tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, Fırat kaplumbağası, leopar sazanı ve endemik türlerin de bulunduğu hayvanlar tanıtılıyor.

Fen Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmayla kapılarını gelecek nesillere açan müzeyi, 7 yılda yaklaşık 10 bin öğrenci ziyaret etti.

Kelaynak, dev kertenkele, Fırat kaplumbağası, leopar sazanı gibi bölgeye özgü endemik türlerin yanı sıra soyu tükenmekte olan türlerin de bulunduğu müzede, Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ve diğer akademisyenler, haftanın bir günü okullardan gelen öğrencilere canlı türleri, doğada yaşadıkları tehlikeler, türlerin önemi gibi konularda bilgi veriyor.

"Buradaki türleri, biyolojik zenginliğimizi anlatmaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, müzede sergilenen türlerin fakülte bünyesindeki onlarca akademisyenin çalışmaları sonucunda bir araya getirildiğini söyledi.

Diyarbakır başta olmak üzere bölgede yaşamış kuşlardan sürüngenlere, eklem bacaklılardan yumuşakçalara, balıklardan kelebeklere kadar birçok türden binlerce fosil, mumya ve dondurulmuş hayvanın müzede sergilendiğini kaydeden Satar, "Fosillerimiz de dahil yaklaşık 2 bine yakın tür var. Omurgalı ve omurgasız türler var. Birçoğu da çok küçük türler. Bunları mümkün olduğu kadar mikroskop altında bile göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin doğa sevgisi ve koruma bilinciyle yetişmesinin, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını dile getiren Satar, müzenin çocukları çevre bilinci ve canlıların korunması noktasında bilinçlendirmeye katkı sağladığını ifade etti.

Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten Satar, şunları kaydetti:

"Öğrencilere, bu canlı türlerinin nasıl yok olabileceğini, insanlar tarafından bunlara nasıl zarar verildiğini, doğayı kirletmememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar da bu durumu gerçekten çok iyi kavrıyor. Eminim ki bu bilgiler hayatlarında yer edinecek ve ilerde bu biyolojik zenginliklerimize sahip çıkacaklar. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyor. Küçük yaşlarda öğrencileri eğitirsek ilerde mutlaka edindikleri bilgilerle çevreyi koruyacaklardır. Buraya gelen çocuklar da çok mutlu dönüyor. Buradaki türleri, biyolojik zenginliğimizi anlatmaya devam edeceğiz."

"Daha önce bilmediğim hayvanlar burada bulunuyor"

Öğretmenleriyle müzeyi ziyaret eden 3. sınıf öğrencisi Lamia Serçek de veteriner hekim olmak istediğini ve müzeyi ziyaret etmenin kendisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Müze ve içindeki türlerden etkilendiğini dile getiren Serçek, "Burada notlar aldım. Daha önce bilmediğim hayvanlar burada bulunuyor." dedi.

Müzede öğrendiği bilgiler sayesinde doğaya ve çevreye daha duyarlı olacağını anlatan 9 yaşındaki Azra Ayla Altuntaş ise müzeyi çok sevdiğini kaydetti.

Altuntaş, "Burada çok güzel türler var. Daha önce görmediğim türleri burada görebildim." diye konuştu.

Müzeyi ziyaret etmenin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Arin Aytin de müzede gördüğü hayvanlara çok şaşırdığını, bu türlerin bölgede yaşadığını bilmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde Çocuklara Doğa Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde Çocuklara Doğa Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement