Diddy Cinsel Saldırı Suçlamalarını Reddetti

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NEW Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs, suçsuz olduğunu iddia etti.

Dün New York'ta gözaltına alınan Combs, bugün Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Bu ofis; ne kadar güçlü, zengin veya ünlü olursanız olun, seks ticareti yapan herkesi soruşturmaya ve yargılamaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

İddianamede Combs ve ortaklarının, "kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları" iddia edildi.

Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" ileri sürdü.

Öte yandan Combs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık... Hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından bana karşı mide bulandırıcı iddialarda bulunuldu. Kesinlikle açık olmak gerekirse iddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım. Adım, ailem ve gerçek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Eski kız arkadaşı da Combs'a geçen yıl dava açmıştı

Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs hakkında dava açmıştı.

CNN televizyonu da mayısta Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren bir video yayınlamış, Combs, yaptıklarından dolayı özür dilemişti.

Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Mart'ta Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve buralara baskın düzenlemişti.