Didim Belediye Başkanı Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceledi ve sanayi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Gençay, Mavişehir ve Mersindere mahallelerinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

12.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:19
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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Geçen günlerde yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde görmek amacıyla 75. Yıl Sanayi Sitesi'ne giden Başkan Gençay, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Didim Belediyesi ekiplerince kentin farklı bölgelerinde devam eden çalışmaları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları ve birim amirleri yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gençay, vatandaşların sorunlarını dinledi. Geçen günlerde tamamlanan çalışmaları incelemek için 75. Yıl Sanayi Sitesi'ne giden Başkan Hatice Gençay, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Didim Belediyesi ekipleri, Mavişehir ve Mersindere mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sedef Koy'da devam eden sahil şeridi ve yürüyüş bandı çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Gençay, Mersindere Mahallesi'nde yapılan kanal temizliği çalışmasını kontrol ederek birim amirlerinden bilgi aldı.

"Modern bir kent için çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz"

Altınkum Mahallesi 63 Sokak'ta devam eden ve Altınkum Mahallesi 77 Sokak ile Çamlık Mahallesi 540 Sokak'ta tamamlanan yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Gençay, "İlçemizin her bölgesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizi hizmetlerle güzelleştireceğiz. Modern bir kent için çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika

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