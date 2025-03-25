Didim Belediyesi Kullanılamayan Araçları Revize Etti

(AYDIN)- Didim Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu kullanılamayacak durumdaki araçları revize ederek yeniden hizmete kazandırdı.

Didim Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet edebilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Her alanda tasarrufu hedefleyen Didim Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu kullanılmayacak durumdaki araçları revize ederek, gerekli bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

"Didim'in her kuruşu Didim halkına aittir"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyecilik, elindekini en verimli şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Kullanılamayacak durumda olan kamyonlarımızı baştan sona revizyondan geçirerek gerekli bakım ve onarımlarını yaptık, yeniden tam verimlilikle hizmete kazandırdık. Didim'in her kuruşu Didim halkına aittir" dedi.