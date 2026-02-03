Didim'de "Bilinçli Üretim, Sağlıklı Gelecek" Eğitim Programı Başladı

(AYDIN)- Didim Belediyesi'nin yerel üreticilere ve çiftçilere yönelik hayata geçirdiği "Bilinçli Üretim, Sağlıklı Gelecek" eğitim programının ilk buluşması, Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın katılımıyla Akköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

Programa, Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı. Eğitim programında; zirai ilaç kullanımı, gıda güvenliği, GDO'lu ürünler ve kompost üretimi gibi önemli başlıklar ele alındı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, tarımsal faaliyetlerde doğru ve bilinçli uygulamaların önemi vurgulandı. Programla birlikte, çevreye duyarlı ve insan sağlığını önceleyen üretim yöntemleri konusunda üreticilerde farkındalık oluşturulması hedeflendi.

"Sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Toprağımızı korumadan geleceğimizi korumamız mümkün değil. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu, bilinçli ve sürdürülebilir üretimden geçiyor. Didim'de üreticilerimizin her zaman yanında olmaya, doğru tarım uygulamalarını desteklemeye ve halkımızla birlikte sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eğitimler farklı mahallelerde devam edecek

Didim Belediyesi'nin düzenlediği eğitim programı, üreticilerin bilgi ve donanımını artırmak amacıyla farklı mahallelerde devam edecek. Program kapsamında eğitimler; 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 09.30'da Balat–Batıköy Mahallesi H. Yılmaz Kaya Kahvesi'nde, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.30'da ise Akyeniköy Mahallesi Akyeniköy Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.