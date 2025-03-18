Didim'de İftar Programı Düzenlendi

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Denizköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Gençay, "Dayanışmanın ve paylaşmanın gücüyle, Didim'in her köşesinde aynı sofranın etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Denizköy Mahallesi'nde iftar programı gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Amirleri, Denizköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz ve Denizköylü vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara yemek ikram eden Başkan Gençay, "Denizköy Mahallemizde düzenlediğimiz iftar programımızda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dayanışmanın ve paylaşmanın gücüyle, Didim'in her köşesinde aynı sofranın etrafında birleşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.