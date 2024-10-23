Aydın'ın Didim ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.
Aramalarda 1 gaz maskesi, 2 el yapımı dinamit, 50 metre kablo, 1 seyyar lamba ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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