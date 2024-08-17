Didim'deki Makilik Yangını 12 Saatte Kontrol Altına Alındı

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12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Burhan CEYHAN/ DİDİM (Aydın),