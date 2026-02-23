Didim, Yelken Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

(AYDIN) - Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, 25 Şubat'a kadar Didim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası'nın Ege'nin incisi Didim'de gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sporcularımız, performanslarını sergileme fırsatı bulacak. İlçemizin ulusal düzeyde böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapması, Didim'in spor turizmi açısından geldiği noktayı göstermektedir. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Didim, 3-7 Şubat arasında yine Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen ILCA 3. Ayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış; ulusal ölçekteki önemli organizasyonlarla spor camiasında adından söz ettirmişti.