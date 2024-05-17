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Digital Age Tech Summit İstanbul'da başladı

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Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin ele alındığı Digital Age Tech Summit, İstanbul'da 17. kez düzenlendi. Etkinlikte, dijitalleşme, yapay zeka, girişimcilik gibi konular uzmanlar tarafından değerlendirildi. Veri yönetimi konusunda bilgi paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Şeker, yapay zeka uygulamalarının sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de yapay zeka alanında birçok çalışma yapıldığını ve gelişme yaşandığını belirtti.

17.05.2024 11:29
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Digital Age Tech Summit 17'nci kez İstanbul'da başladı

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler Digital Age Tech Summit'te ele alındı

İSTANBUL - Teknoloji, dijital kültür ve iş dünyasını konu alan bir etkinlik olan Digital Age Tech Summit bu yıl 17'nci kez düzenlendi. Etkinlikte, dijitalleşme, teknolojide yaşanan gelişmeler, yapay zekanın geleceği gibi konular değerlendirildi.

Markaların, start-up'ların, girişimcilerin ve teknoloji meraklılarının katılım sağladığı Digital Age Tech Summit, bu yıl 17'nci kez İstanbul'da düzenlendi. Dijitalleşme, akıllı şehirler, marka güvenliği, yapay zeka, girişimcilik, dijital pazarlar ve sosyal medya gibi konular alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Teknoloji yazarlarından gazeteci Serdar Kuzuloğlu'nun moderasyonunda gerçekleşen etkinlikte; yapay zeka çözümlerinin taşıdığı potansiyel, markaların, start-up'ların, girişimcilerin ve teknoloji meraklılarının katılımıyla ele alındı.

Veri yönetimi konusunda bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Şeker, 'Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri' başlıklı oturum gerçekleştirdi. Şeker, verinin yapay zeka çözümlerinde ne denli kritik bir temel oluşturduğunu anlattı. Yapay zeka uygulamalarının sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Şeker, "Yapay zeka hızla gelişiyor. Veri asla uyumuyor. Siz uyusanız dahi veri uyumaz. Cep telefonlarımızda çok fazla uygulama var. Bu uygulamalar sürekli veri üretiyor. Bu verilerin ekonomiye katkısı da var. Birçok firma bu verileri kullanıp bir takım uygulamalar gerçekleştiriyor. Bazı uygulamalarda güvenlik problemi de ortaya çıkıyor. Bu tarz uygulamaları sorumlu bir şekilde kullanmak gerekiyor" dedi.

Verinin doğru olması ve doğru kaynaklardan veri alınması gerektiğinin altını çizen Şeker, "Veri eğer doğru değilse, sizin buradan çıkaracağınız sonuçta doğru olmayacak. Dolayısıyla verinin doğruluğu, doğru kaynaklardan beslenmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapay zeka alanında birçok çalışma gerçekleştirildiğini ve gelişme yaşandığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Şeker, "Türkiye'de yapay zeka alanında birçok çalışma var. Hem devletin hem de özel firmaların yaptığı çalışmalar mevcut. Bu konuda dünyaya açılan yerli firmalar da var. Türkiye, 2024 sonrası yeni firma, uygulama ve çalışmalarla daha da ilerleyecek. Yapay zekanın gelişme alanında bir sınırlama yok" diye konuştu.

(MRT-ZO-MFA-E)

Kaynak: İHA

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