Dijital Dünyada Gençlere Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Dijital Dünyada Gençlere Farkındalık Eğitimi

Tarsus Belediyesi, Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde gençlerin dijital dünyada sağlıklı bireyler olmalarını hedefleyen bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde sosyal medya, kimlik farkındalığı ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı.

09.04.2025 16:20  Güncelleme: 17:27
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, gençlerin dijital dünyada daha sağlıklı bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Tarsus Belediyesi, gençlere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gençlerin dijital dünyada daha sağlıklı bireyler olarak yer almalarını hedefleyen bir eğitim programı düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Tarsus Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ağırlandı. Gençlerin dijital dünyada daha bilinçli bireyler olarak yer almasını hedefleyen eğitimde, sosyal medya kullanımı, bireysel kimlik farkındalığı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgiler verildi.

Katılımcılar, dijital davranışlarını sorgulama ve kendi kimliklerini tanıma fırsatı bulurken, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitimin ardından öğrenciler, Tarsus'un simge yapılarından Kubat Paşa Medresesi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dijital Dünyada Gençlere Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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