Dijital Sürdürülebilirlik İnisiyatifi Beijing'de Açıklandı - Son Dakika
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Dijital Sürdürülebilirlik İnisiyatifi Beijing'de Açıklandı

Dijital Sürdürülebilirlik İnisiyatifi Beijing\'de Açıklandı

Beijing'de düzenlenen forumda sürdürülebilir kalkınma için dijital teknoloji inisiyatifi duyuruldu.

28.03.2025 15:40
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Zhongguancun Forumu'nda yeni bir inisiyatif açıklandı. Perşembe günü açıklanan inisiyatif çerçevesinde dijital bilim ve teknolojiden yararlanarak sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma ve küresel sorunları çözmeye yönelik küresel işbirliği çağrısında bulunuldu.

UNESCO'nun "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Bilim On Yılı (2024-2033)" programı çerçevesindeki faaliyetlerinden biri olan Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Bilim Forumu'na yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 200'e yakın temsilci katıldı.

Forumda açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma için Dijital Bilim ve Teknolojiye ilişkin Beijing İnisiyatifi, sürdürülebilir kalkınmada dijital bilim ve teknolojinin yenilikçi uygulamalarının teşvik edilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği, afet riskinin azaltılması ve yoksulluğun hafifletilmesi gibi zorlukların üstesinden gelmede büyük veri, yapay zeka, uzay teknolojisi ve nesnelerin internetinin kullanımının artırılması gibi temel hedefleri ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

İnisiyatif, enerji verimliliğini optimize etme, karbon emisyonlarını azaltma ve doğal kaynak yönetimi yeteneklerini geliştirmeye yönelik dijital araçların geliştirilmesine vurgu yapıyor.

İnisiyatif ayrıca dijital kaynaklar ve teknolojilerin paylaşılması için küresel platformlar oluşturulmasını, politika oluşturmada dijital araçların rolünün güçlendirilmesini ve dijital araçlar yoluyla sürdürülebilirlik konusuna halkın katılımı ve bu konuda eğitiminin teşvik edilmesini öngörüyor.

Dijital sürdürülebilir kalkınma konusunda uluslararası büyük bilim programları başlatılması da inisiyatif çerçevesinde sunulan en önemli önerilerden biri olarak öne çıkıyor. Bu öneri, dünya genelindeki araştırma kurumlarını, hükümetleri ve özel sektörleri bir araya getirerek sınır ötesi teknoloji araştırma ve geliştirme, veri paylaşımı ve standart belirlemeye yönelik iş birliği platformları kurmayı hedefliyor. Bu programlar, eşitlikçi ve kapsayıcı küresel işbirliğini güvence altına almak üzere gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere teknoloji transferi ve kapasite geliştirmeye öncelik verecek.

Çin Bilimler Akademisi Akademisyeni ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Büyük Veri Uluslararası Araştırma Merkezi Genel Müdürü Guo Huadong, dijital teknolojiler ve açık verilerin, sürdürülebilirlikle ilgili sorunların çözümünde çok önemli olduğunu söyledi.

Veri paylaşımında kaydedilen başarıların altını çizen Guo, Çin'in 5 Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne hizmet etmeye adanmış dünyanın ilk uydusu olan SDGSAT-1 uydusunu fırlattığını ifade etti. Uydu fırlatıldığından bu yana 420.000'den fazla veri görüntüsü çekti ve bu görüntüler dünya geneliyle ücretsiz olarak paylaşıldı.

Guo, gelecekte, küresel sürdürülebilir kalkınma için uzaydaki daha keskin bir göz işlevi görecek bir uydu kümesinin oluşturulmasının da beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Enerji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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