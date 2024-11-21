İzmir'in Dikili ilçesinde bir iş yerinin tabelasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin tabelasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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