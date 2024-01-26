Dil Düşürme Yöntemiyle Ev Soygunu Yapan Şüpheli Tutuklandı

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki eve dil düşürme yöntemiyle girip, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Sevda Kulu, tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Kasım 2023 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, kapıyı kilitlemeden çıkan bir kadının evine dil düşürme yöntemiyle giren Sevda Kulu, buradaki 200 bin lira değerinde mücevher çalıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, hırsızın montundan ve ayakkabısından Sevda Kulu olduğunu tespit etti. 3 çocuk annesi Kulu, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Öte yandan, Kulu'nun 15 Ocak tarihinde Sibel Y. ile Atakum ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı, tutuklanıp cezaevine gönderildikten 8 gün sonra yapılan itiraz ile tahliye edildiği öğrenildi.