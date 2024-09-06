Dilan Polat Tahliye Oldu

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KARA para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklu yargılanan Dilan Polat, 19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Polat ilk anları bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklu yargılanan Dilan Polat, 19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilmişti. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Dilan Polat'ı kızı Nilda, oğlu Milan ve kardeşi Sıla Doğu karşılamıştı. Minibüsle cezaevinden çıkan ve ailesine kavuşan Polat'ın araç içerisindeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.