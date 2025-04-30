Dilan ve Engin Polat'a Hapis Cezası - Son Dakika
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Dilan ve Engin Polat'a Hapis Cezası

Dilan Polat ve Engin Polat, vergi suçundan 5 yıl 2,5 ay hapse mahkum edildi. Muhasebeci 4 yıl 2 ay aldı.

30.04.2025 18:01
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SOSYAL medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 7 şirket hakkında yürütülen 'vergi suçu' soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ı, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 5 yıl 2,5 ay hapis cezasına çarptırırken, muhasebecileri Ahmet Gün ise aynı suça iştirakten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' suçlarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında 'Vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, muhasebeci Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer alırken, hazırlanan bilirkişi raporunda şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararı olduğu tespit edilmişti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, Muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar, Alper Kürşat Polat hakkında 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında da, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 4'üncü celsesi görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

'İŞTİRAK TESPİTİ YOK'

Sanık Ahmet Gün duruşmada, "Üzerime atılı suça göre, hangi aşamada nasıl iştirak ettiğim açık ve net olarak belirtilmemiştir. İştirakçi isem adıma ve 'GUN Bağımsız A.Ş. firmasına para gelişi olmalıydı, ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur. Beraatimi talep ederimö dedi.

DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2,5'ar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ahmet Gün ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan ve Engin Polat'a Hapis Cezası - Son Dakika

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