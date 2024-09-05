Dilan ve Engin Polat'a Suçlamalar: 40 Yıl Hapis İstemi

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Zekayi Tepe suçlamaları reddedip, Polat ailesinden hiçbiriyle görüşmediğini ve tanımadığını iddia ederek, "Mal varlıklarımız üzerinde tedbir var. Ciddi anlamda bir sıkıntının içerisindeyiz. Tedbirlerin kaldırılmasını ve yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Özalp, bir ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasa dışı hiçbir işte bulunmadığını, bulunanlarla da iletişiminin olmadığını savundu.

Şirketlerinde "mail order" sistemini hiç kullanmadıklarını öne süren Özalp,"Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra 1,5 senede en çok indirilen uygulamadır. Markayla işbirliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı 2 bin influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir." diye konuştu.

"Bir aile yerle yeksan edilmiştir"

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bugünkü gelir kaynaklarının ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia eden Horoz, "Kara paradan bahsetmek mümkün değildir. Mail order içeren bir şirket söz konusu değildir. Dosya içerisinde somut olarak yer alan hiçbir delil söz konusu değildir. Bütün ticari hayatları ellerinden alınmıştır. Tüm şirketleri kayyum tarafından idare ettirilmektedir." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırımasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.

Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için yarın devam edilecek.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.