Üzerinden servet çıktı! Dilenci değil resmen ayaklı döviz bürosu

Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları rutin uygulama sırasında, B.M'nin vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. Ekipler, B.M'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.
Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan B.M. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.
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