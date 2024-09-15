Üzerinden servet çıktı! Dilenci değil resmen ayaklı döviz bürosu

Güncel

2 ülkeden İsrail\'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

"Kim lan bu herif!"

HÜDA PAR liderinden çok konuşulacak Anayasa çıkışı: Ahmağa anlatır gibi söyledim

Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları rutin uygulama sırasında, B.M'nin vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. Ekipler, B.M'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.

Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan B.M. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.