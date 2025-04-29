Dilkaya Sazlığı Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dilkaya Sazlığı Canlanıyor

Dilkaya Sazlığı'nda su bendinin onarımıyla kuşların yaşam alanları yeniden canlanmaya başladı.

29.04.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da su bendinin tahrip edildiği, yangınlarla çok sayıda kanatlı ve sürüngenin yuvalarının ve kuluçka alanlarının zarar gördüğü Dilkaya Sazlığı, yürütülen koruma ve "doğal seti onarma" çalışmasıyla yeniden eski canlılığına kavuşmaya başladı.

Edremit ilçesinde Dönemeç Çayı'nın beslediği "kuş cenneti" olarak bilinen Dilkaya Sazlığı'nda, su bendinin bozulması sonucu suyun Van Gölü'ne dökülmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşandı.

Bir süre önce çıkan yangınlar sebebiyle de büyük tahribatın meydana geldiği sazlık alanda, çok sayıda kuş ve sürüngenin yuvaları ile kuluçka alanları zarar gördü.

Kentin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Dilkaya Sazlığı'nın korunması ve eski canlılığına kavuşması için Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler de bu konuda farkındalık oluşması amacıyla faaliyet yürüttü.

Kurumların işbirliğiyle yapılan set onarım çalışması sayesinde suyun tamamının Van Gölü'ne akması engellenerek sazlık alan kurumaktan kurtarıldı. Suyun yeterli seviyeye ulaştığı sazlıkta yangın nedeniyle tahrip olan alanlar yeniden yeşermeye başladı.

"Umutlarımız yeşerdi"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki sazlık alanların ve göletlerin birçok yerli ve göçmen kuş ile balıklar için önemli barınma alanı oluşturduğunu söyledi.

Dilkaya Sazlığı ile Van Gölü arasında doğal bir setin olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Set insan müdahalesi ve doğa olayları nedeniyle zamanla bozuldu. Böyle olunca sazlığı besleyen tatlı su, Van Gölü'ne döküldü. Yeterli suyu alamayan sazlık, kurumaya başlayınca kuşlar ve yaban hayatı bu durumdan olumsuz etkilendi. Gün geçtikçe ekolojik bir soruna dönüşen sazlık yürütülen çalışmalarla gündeme geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışma başlattı. Doğal set onarıldı. Sazlık yeterli suya kavuştu. Fazla su, borular aracılığıyla Van Gölü'ne tahliye ediliyor. Bizim de umutlarımız yeşerdi. Sazlık, kuşlar, balıklar için yeniden yaşam alanına dönüştü. Başta Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim."

"Kuşların yaşam alanlarına döndüğünü görüyoruz"

Sazlığın turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Özel, "Burası bir turizm merkezi, ekoturizm için önemli bir nokta olabilir. Doğaseverler buraya getirilebilir. Bölge doğa yürüyüşleriyle, foto safarilerle, su sporlarıyla tanıtılabilir. Buradan göçmen kuşların güzel görselleri alınabilir. Bölge halkını bilinçlendirerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Herkesin bu doğa harikasına sahip çıkması gerekiyor. " dedi.

Dilkaya'da 20 Şubat'ta çıkan yangının alanda büyük hasara yol açtığını anımsatan Özel, "Yangın binlerce kuşun yuvasına zarar verdi, başka bölgelere göç etmesine neden oldu. Setin onarılması sazlığı bir nevi yangınlardan da koruyacak. Yeterli miktarda suyla dolan sazlık yeşerdi. Buranın yeniden kuşların yaşam alanına döndüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilkaya Sazlığı Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:06:26. #7.12#
SON DAKİKA: Dilkaya Sazlığı Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.