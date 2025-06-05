Dilovası'nda Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Dilovası'nda Kentsel Dönüşüm Projesi

05.06.2025 11:30
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Dilovası'nda sanayi alanları taşınıyor, 12 bin konut inşa edilecek.

Kocaeli'de 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 10 liman tesisi bulunan Dilovası ilçesinde sanayi bölgeleri içerisinde kalan yaşam alanlarının taşınması amacıyla kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 bin konut inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi ortaklığında geliştirilen proje kapsamında yaklaşık 700 dönüm alanın kamulaştırılmasının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2023 yılında çalışmalara başlandı.

"Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" projesinin 651 konut, cami ve 12 dükkandan oluşan 1. etabında blokların yapımı bitti. Peyzaj düzenlemesi devam eden bölgede çalışmaların ağustos ayında bitirilmesi hedefleniyor.

İlçede sanayi bölgesinde bulunan Fatih ve Mimar Sinan mahalleleri, Diliskelesi bölgesinin Anadolu Otoyolu kısmındaki boya fabrikasının yanında kalan yerleşim yerleri ile Turgut Özal Mahallesi'nin bir kısmında oturanlar, öncelikli olarak oluşturulan yeni yaşam alanına taşınacak.

Toplam 11 etaptan oluşacak projede 12 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor.

Projeyle deprem dirençli şehir oluşturulmasının yanı sıra sanayi bölgesinde bulunan yaşam alanının taşınması amaçlanıyor.

"Kentsel dönüşüm büyük ihtiyaç"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AA muhabirine, ilçenin sanayiyle iç içe olduğunu, bu nedenle kentsel dönüşümün gerekli olduğunu söyledi.

Sanayi bölgeleri ile mahallelerinin birbirine sınır olduğunu aktaran Ömeroğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ortak çalışmaları neticesinde Tavşancıl Mahalle'mizin üst kısmında bulunan büyük alanımız var, bu alanın kamulaştırma çalışmalarını yaptık. Yaklaşık 700 dönüm alanın kamulaştırması Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. 651 dairemizin bulunduğu binalarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlandı." diye konuştu.

Ömeroğlu, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dilovası'nda sanayi ile toplumun yaşam alanı arasında bariyer oluşturmayı düşünüyoruz. Sanayinin gürültüsü ve trafiğin rahatlaması ile şehrin biraz daha yaşanabilir olabilmesi için bu tür alternatiflerle vatandaşlarımıza 11 etaplık konut projesi başlatıldı. Toplamda 12 bin konut oluşturulacak. Bunun 1. etabı bitti. Ağustos ayı gibi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sanayi bölgesi içerisinde kalan vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. Şehri ve bölgeyi altyapı, üst yapı, sosyal alanlarıyla yaşanabilir güzel şehir oluşturup insanımıza huzur içerisinde sağlıklı ortama taşınma fırsatı sağlamış olacağız."

Projeyle hem sanayinin hem de insanların rahat edeceğini belirten Ömeroğlu, "Çalışmamızın ana temeli, sanayi bölgesi içerisinde kalan yaşam alanlarını sanayinin dışına, temiz bölgelere taşımak. Sanayinin de rahat etmesi gerekiyor. Neticede sanayi de bizim için kıymetlidir ve milli servettir. Ülkemizin ekonomisine istihdam noktasında ciddi çalışmalar yapıyorlar. Vatandaşın da daha temiz ortamda yaşaması gerekiyor. Biz de bu tür yapılarla sanayicinin ve vatandaşımızın daha rahat olması için planlar hazırlıyoruz. Bu hizmetleri sunmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ömeroğlu, çalışmaları 4 yıl içerisinde tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dilovası, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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