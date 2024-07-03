Dilovası'ndaki kirlilik nedeniyle firmaya yüksek ceza

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kirliliğe neden olan firmaya 464 bin 585 lira ceza verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinin açıklamasında, Dilovası'nda faaliyet gösteren bir limanda yük indirme işlemi yapılırken çevre kirliliğine sebebiyet verildiğinin ihbar edilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin olay yerine giderek gerekli incelemeleri yaptığı kaydedildi.

Limanın kamera kayıtlarında geriye doğru yapılan incelemede gemi tahliyesindeki toz kirliliğinin 25 Haziran'da yaşandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, ilgili tesise çevre kirliliğine sebebiyet vermekten 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.