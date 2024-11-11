Dinek Dağı'nda Fidanlar ve Uçurtmalar Buluştu - Son Dakika
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Dinek Dağı'nda Fidanlar ve Uçurtmalar Buluştu

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1744 rakımlı Dinek Dağı'nda fidan dikme ve uçurtma şenliği düzenlendi, çocuklar eğlendi.

11.11.2024 20:00
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1744 rakımlı zirvede fidanlar toprakla buluştu, gökyüzü uçurtmalarla renklendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluştu, gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliği ve uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından "Kırıkkale'nin Parlayan Yıldızları" projesi kapsamında çocuk ve gençlere özel bir uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar gökyüzünde süzülen uçurtmaların keyfini çıkardı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği uçurtma şenliğinde, çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Proje kapsamında düzenlenen şenlik, sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olarak çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin son bölümünde ise Jandarma Çevre Koruma Timleri, çocuklarla yakından ilgilenerek at binmelerine yardımcı oldu.

Tiyatro öğretmeni Deniz Sandalcı, etkinlikteki düşüncelerini "Kırıkkale'nin o bozkır havasını karınca kararınca da olsa değiştirmek düşüncesindeyiz. Her bir ağaç buranın orman olmasına neden olacak. Bu bozkır alanları yemyeşil alanlara dönüşeceğini hayaliyle biz bu ağaçları dikiyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Bu küçük fidanlar kocaman ağaçlar olduğu zaman çocuklarımız gençlerimiz gelip altlarında piknik yapacak" sözleriyle ifade etti.

Üniversite öğrencisi Zeynep Sert, "Çok güzel bir etkinlik herkesin gelip deneyimlemesi gerekiyor. Buraları yeşillendirmemiz gerekiyor. Biz hem çok eğlendik hem de bir katkımız olduğu için çok sevindik çok mutlu olduk" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlik sonrası uçurtma şenliğine katılan üniversite öğrencisi Melike Kübra Yağlı, "Ağaç dikme etkinliğinin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uçurtma etkinliğine davet edildik. Güzel bir etkinlik geçirdik, emeği geçenlere de teşekkür ederiz. " şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi lideri Funda Karapınar ise, "Öncelikle fidan diktik, ardından öğrencilerle uçurtma uçurduk. Eğlenceli bir şenlik oldu, ardından at binme etkinliğimizle günü sonlandırdık" dedi.

Kaynak: İHA

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