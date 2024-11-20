Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Mersin'de Aybeniz Top, dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü. Eşi tutuklandı.

20.11.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Aybeniz Top (24) ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

Cenaze toprağa verildi

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Aybeniz Top'un cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Televizyon programında "kaçırıldı" iddiasında bulunmuş

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırılmadığını, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güneykent, Güvenlik, Toroslar, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, mersin, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:55 MHP’de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi MHP'de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi
19:18 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, CHP’li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 20:18:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.