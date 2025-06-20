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Diplomasi Her Zaman Tercih Edilmeli

20.06.2025 12:54
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, diplomatik müzakerelerin askeri çatışmalardan daha iyi olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, diplomatik müzakerelerin her zaman askeri çatışmalardan daha iyi olduğunu söyledi.

Wadephul, İngiltere ve Fransa ile Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak görüşme öncesi MDR radyosuna yaptığı açıklamada, "Mevkidaşlarımla beraber Cenevre'de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir." dedi.

Uzun süredir İran'ı, nükleer silahlanma planlarından inandırıcı ve anlaşılır bir şekilde vazgeçmesi konusunda ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Wadephul, "Bu arada, İran'ın geniş kapsamlı füze programının Avrupa için de oluşturabileceği tehlikelerin farkındayız ve şu ana kadar müzakerelerimizde pek başarılı olamadık." diye konuştu.

Wadephul, İran'ın samimiyetini göremediklerini, bunun yerine sivil kullanımın çok ötesine geçen bir (uranyum) zenginleştirme programı gördüklerini belirterek, "Şu anda İsrail ile İran arasındaki bu çatışmanın çok kritik bir aşamasında olduğumuzdan, İran'ı bu tür planları uygulamaktan gerçekten kalıcı olarak vazgeçirmek için bir kez daha çok yoğun bir çaba sarf etme kararlılığındayız. " ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, İran'ın uranyum zenginleştirme planlarından vazgeçmeye hazır olması durumunda, İsrail ile olan çatışmanın daha da tırmanmasının önlenmesi için gerçek bir şans olacağını kaydetti.

Wadephul, ABD'nin Avrupa'nın diplomatik girişimini destekleyip desteklemediği sorusuna ise "Bu konuyu Amerikalı dostlarımızla yakından koordine ediyoruz. Onlar sadece bu görüşmeleri yaptığımızı bilmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu yapmamızı da çok onaylıyorlar ve bu bakımdan İran'ın genişlemeyi önlemek istiyorsa bu görüşmeleri yeni bir ciddiyet ve güvenilirlikle yürütmesi gerektiğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'dan "Her fırsatı değerlendirmeliyiz" vurgusu

Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei da ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Cenevre'deki görüşmelere dikkati çekerek, çok zor durumda bile diplomasi için bir pencerenin açık kalmasını ve çatışmanın başka yollarla çözülebilmesini sağlamanın doğru olduğuna inandığını söyledi.

Frei, şu anda bir anlaşma ihtimalinin "özellikle iyi" olmadığını ancak bugün İran ile planlanan görüşmelerin çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Barışçıl ve müzakereye dayalı bir çözüme ulaşmak için her fırsatın, "en küçüğü" bile olsa değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Frei, "Bunun başarılı olup olmayacağını bilmiyorum. Bu son derece zor ve son yıllardaki deneyimler, bu konuda pek de umut verici değil. Bunu söylemek gerekir. Yine de her fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diplomasi Her Zaman Tercih Edilmeli - Son Dakika

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