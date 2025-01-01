Diş Hekimine Bıçakla Saldırı: Suriye Uyruklu Kadın Tutuklandı

Güncel

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde klinikte yüksek ses ve küfürlü konuşup çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran diş hekimi H.N.Ö.'yü (60) omuzundan bıçaklayan Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın (25) isimli kadın tutuklandı.

Olay, 28 Aralık saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokakta bulunan klinikte meydana geldi. Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. Gürültü üzerine odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö'yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım ilçesinde şüpheli H.H.Y.'nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.'yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.'nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.