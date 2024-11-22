Diş hekimlerine ziyaret

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Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri diş hekimlerine ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve beraberindekiler Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Belen Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimleriyle bir araya geldi.

Cansever ve diğer ilgililer, diş hekimlerinin Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutladı.