Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-Bae Anlaşmazlığına Arabuluculuk Etmek İçin Sudan'da Yetkililerle Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-Bae Anlaşmazlığına Arabuluculuk Etmek İçin Sudan'da Yetkililerle Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhaneddin Duran, Türkiye'nin Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığa karşı arabuluculuk için gittiği Sudan’ın geçici başkenti Port Sudan’da üst düzey yetkililerle görüştü. Duran, "Kardeş Sudan halkının acılarının dindirilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık" ifadelerini kaydetti.

05.01.2025 10:04
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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhaneddin Duran, Türkiye'nin Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığa karşı arabuluculuk için gittiği Sudan'ın geçici başkenti Port Sudan'da üst düzey yetkililerle görüştü. Duran, "Kardeş Sudan halkının acılarının dindirilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhaneddin Duran, Türkiye'nin Sudan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı çözmek için arabuluculuk için Sudan'ın geçici başkenti Port Sudan'a gitti. Duran, burada Sudanlı yetkililerle görüştü. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan Dışişleri Bakanı Al Sharif, Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı İbrahim ve Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından kabul edildim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Bakan Fidan'ın mesajlarını ilettim. Kardeş Sudan halkının acılarının dindirilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık" dedi.

Duran'ın bu ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan arasında 13 Aralık'ta gerçekleşen ve Erdoğan'ın ülkesinin Sudan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak ve savaşı durdurmak için arabuluculuğu kabul etmeye hazır olduğunu belirttiği telefon görüşmesini takiben gerçekleşti. Abdulfettah el-Burhan, savaşı durdurmak için Türkiye'nin oynayacağı her türlü role memnun olacağını belirtti.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Duran'ın Port Sudan ziyaretinin Türkiye'nin Sudan ile BAE arasında arabuluculuk yapma konusuyla ilgili olduğunu ve Türk yetkilinin arabuluculuğun kabul edilebileceği fikirler taşıdığını söyledi. Kaynağa göre, Duran'ın Sudan hükümetine diyalog önerilerini içeren bir belge vermesi ve ardından aynı fikirleri BAE'ye iletmesi bekleniyor. Kaynak, Sudan'ın arabuluculuk konusundaki tutumunun 'net' olduğunu vurguladı.

Sudan resmi haber ajansının aktardığına göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Duran'ın ziyaretini önemli olduğunu belirterek "Bu ziyaret Türkiye'nin Sudan'da olup bitenlere olan ilgisini göstermekte ve Türkiye'nin Sudan halkıyla dayanışmasını ifade etmektedir" dedi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin girişimini memnuniyetle karşıladığını ve Sudan'daki savaşı sona erdirmek için Ankara ile koordinasyona hazır olduğunu duyuran bir açıklama yayınladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-Bae Anlaşmazlığına Arabuluculuk Etmek İçin Sudan'da Yetkililerle Görüştü - Son Dakika

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