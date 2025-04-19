Dışişleri Bakan Yardımcısı Irak'ta

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Yılmaz'ın Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Yılmaz'ın KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de görüştüğü aktarıldı.

Yılmaz'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştüğü aktarılan başka bir paylaşımda, görüşmede, ikili ve bölgesel gündemlerde öne çıkan başlıkların ele alındığı kaydedildi.

Başka bir paylaşımda ise Yılmaz'ın, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de bir araya geldiği belirtildi.