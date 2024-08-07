Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Hurayci ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Hurayci ile Cidde'de görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı kapsamında El Hurayci ile bir araya geldi.

Görüşmede, " İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kıyım" ve bölgesel gelişmeler ele alındı.